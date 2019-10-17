Haberler » Güncel » Adana cami ve okullardan musluk çalan hırsız tutuklandı

Adana cami ve okullardan musluk çalan hırsız tutuklandı

Cami ve okullardan musluk çalan hırsız tutuklandıAdana'da cami ve okullardan musluk çalan Yavuzhan Bahşi (22) tutuklandı.

17.10.2019 10:51
Cami ve okullardan musluk çalan hırsız tutuklandı
Adana'da cami ve okullardan musluk çalan Yavuzhan Bahşi (22) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde okul ve camilerden muslukların çalınması üzerine harekete geçti. Hırsızlıkların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameralarını inceliyen ekipler, şüphelinin Yavuzhan Bahşi olduğunu saptadı. Bahşi'nin Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde bulunan bir camiye girip, muslukları tekmeyle kırarak çaldığı belirlendi. Aynı şekilde 3 cami ve 3 okuldan 37 musluk çaldığı ortaya çıkan şüpheli, yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Yavuzhan Bahşi, tutuklandı.
Adana cami ve okullardan musluk çalan hırsız tutuklandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:11 İSTANBUL'DA LÜKS ARAÇLI DÜĞÜN KONVOYU TERÖRÜ
12:11 Mehmetçik Tel Abyad'da insani yardım malzemesi dağıttı
12:11 Samsun'da jandarmadan silah operasyonu
12:10 Hatay'da şiddetli yağış
12:10 Bal kabağının tarladan sofraya yolculuğu
12:10 Nusaybin'e atılan havan topları güvenlik kamerasında
12:10 Bakan Pakdemirli: Dünyada açlık ve obezite sorunu olmasına rağmen üretilen gıdanın her yıl üçte...
17.10.2019 12:12:04