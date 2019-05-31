ADANA CENGİZHAN'A TRENİN ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaynak: DHA

ADANA'da 24 Mayıs'ta evden ayrıldıktan sonra tren rayları kenarında cesedi bulunan 13 yaşındaki Cengizhan K.'ye tren çarpma anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.Olay, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta meydana geldi. Tren raylarının yakınında bir çocuğun hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırmada cesedin, ailesinin 24 Mayıs'ta kayıp ihbarında bulunduğu Cengizhan K.'ye ait olduğu tespit edildi. Cengizhan K.'nin cenazesini otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Cengizhan K.'nin cansız bedeni, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cengizhan K.'nin yakınları, bu sırada göz yaşı döktü. Cengizhan K.'nin cenazesi, Karaisalı ilçesindeki Kuzgun Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.Olayın ardından soruştarma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, Cengizhan K.'nin duvar üzerinden atlayarak tren raylarına geldiğini ve kendisini trenin önüne attığını saptadı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.