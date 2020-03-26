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ADANA Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi

Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildiADANA'nın Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası, sabıka kaydı bulunduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.

26.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:24
Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi
ADANA'nın Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası, sabıka kaydı bulunduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.
Yüksek Seçim Kurulu'nca 31 Mart yerel seçiminde CHP'den Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçilen Kadir Aydar'ın 2 ayrı suçtan kesinleşmiş 20 ay hapis cezası bulunması nedeniyle seçilme yeterliliğini taşımadığına hükmedildi. Aydar'ın mazbatası, YSK tarafından iptal edildi. Kadir Aydar'ın yerine gelecek isim, Ceyhan Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimle belirlenecek. ADANA Ceyhan Belediye Başkanı CHP’li Kadir Aydar’ın mazbatası iptal edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksek Seçim Kurulu, Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel

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ADANA Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi

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