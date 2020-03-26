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ADANA Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi

Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi (2)AYDAR'DAN AÇIKLAMAYSK tarafından mazbatası iptal edilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar açıklama yaptı.

26.03.2020 20:45 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:48
Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi (2)
AYDAR'DAN AÇIKLAMA
YSK tarafından mazbatası iptal edilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar açıklama yaptı. Ceyhan Adliye Binasına gelen Aydar çıkışta yaptığı basın açıklamasında, "Hukuksuz bir kararla mazbatam iptal edildi. Başım dik, alnım ak. Ben bu kararı vatandaşların vicdanına bırakıyorum. Bizim makamımızın bir önemi yok. Millet İttifakı'nın 19 meclis üyesi ile ekibimle yine yolumuza devam edeceğiz. Beni Ceyhan halkı seçti. Mazbata onların olsun. Söz verdiğimiz ne varsa partili, partisiz gözetmeden yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Aydar'a, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut ve Müzeyyen Şevkin'de eşlik etti. ADANA Ceyhan Belediye Başkanı CHP’li Kadir Aydar’ın mazbatası iptal edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel

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ADANA Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi

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