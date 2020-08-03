ADANA Ceyhan Nehri’nde erkek cesedi bulundu

Ceyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

ADANA'daki Ceyhan Nehri'nde, su yüzeyinde erkek cesedi bulundu. Otopsi için morga götürülen kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Tüllübaş Mahallesi Yeni Adalet Sarayı karşısından geçen Ceyhan Nehri'nde, saat 12.00 sıralarında ceset olduğunu fark edenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Ceyhan İtfaiye Amirliği ekibi tarafından sudan çıkarılan ve erkeğe ait olduğu anlaşılan cansız beden, nöbetçi savcının incelemesinin ardından cenaze aracına taşındı. Otopsi yapılmak üzere Ceyhan Devlet Hastanesi morguna götürülen kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi. Cansız beden, ön incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.