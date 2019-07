ADANA ÇGC Yerel medyanın sorunları giderek büyüyor

ÇGC Yerel medyanın sorunları giderek büyüyor24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı etkinliğinde konuşan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir, son dönemde çıkarılmak istenen torba yasasıyla birlikte zor durumda olan yerel medyanın sorunlarının giderek büyüyeceğini söyledi.Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na ve Basın Anıtı'na çelenk sunulması ve anıt üzerindeki meşalenin yakılmasıyla başlayan kutlamaya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana Baro Başkanı Veli Küçük ve çok sayıda basın mensubu katıldı.'MALİYETLER ARTARKEN KAYNAKLAR DARALDI'Atatürk Anıtı'na ve Basın Anıtı'na çelenk sunumundan sonra konuşan ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, yerel medyanın maddi ve manevi problemlerinin her geçen gün büyüdüğünü belirterek, 'Her geçen gün maliyetlerdeki artışın yanı sıra gelir kaynakları daralan yerel medya, son olarak çıkarılmak istenen torba yasa tasarısıyla önemli bir gelirden mahrum kalacaktır. 'İcra İlanlarının Yerel Medyada Yayınlanması Zorunluluğu' konusunda bu zorunluluğu ortadan kaldıracak olan yasal düzenlemenin meclisten geçmesi durumunda yerel medyada çalışan birçok basın mensubu işsiz kalacaktırö dedi. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ise belediye olarak her daim basın mensuplarının yanında olacaklarını vurgulayarak tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı'nı kutladı. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her fırsatta basın mensuplarının sorunlarını dile getireceklerini ve haklarını savunacaklarını kaydetti.