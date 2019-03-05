Adana CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Mersin'de

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de katılacağı etkinlikler için havayoluyla Adana'ya geldi. Adana Havalimanı'nda; partililer, CHP'li belediye başkanları, milletvekilleri ile İyi Parti temsilcileri tarafından karşılanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Mersin'e doğru yola çıktı. Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunacağı Mersin'de partisinin il başkanlığınca düzenlenen proje tanıtım toplantısına da katılacak. Kılıçdaroğlu saat 14.00'te başlayacak toplantıda partililere hitap edecek.