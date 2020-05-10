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ADANA Çiçekçilerin, sokağa çıkma kısıtlamasında 'Anneler Günü' mesaisi

Çiçekçilerin, sokağa çıkma kısıtlamasında 'Anneler Günü' mesaisiADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

10.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 10.05.2020 11:24

Çiçekçilerin, sokağa çıkma kısıtlamasında 'Anneler Günü' mesaisi

ADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentteki çiçekçiler, kısıtlamanın son gününde 'Anneler Günü' nedeniyle sipariş yoluyla evlere servis yapıyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerden Adana'da sokaklar sessizliğe büründü. Görevi gereği kısıtlama kapsamı dışında olanlar dışında sokağa çıkan olmadı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ana cadde ve bulvarlarda kurduğu kontrol noktalarında denetimlerini sürdürdü. Yoldan geçen araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların kısıtlama kapsamında olup olmadığı kontrol edildi.

Öte yandan kısıtlamanın son gününde 'Anneler Günü' nedeniyle kentteki çiçekçiler satışlarını sürdürdü. Çiçekçiler, gelen siparişleri hazırlayarak adreslere teslim etti. Çiçekçi Aslan Acar, Telefonla gelen siparişler üzerine, çiçekleri evlere teslim ediyoruz. Siparişler ve işlerimiz iyiö dedi.

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ADANA Çiçekçilerin, sokağa çıkma kısıtlamasında ’Anneler Günü’ mesaisi

Kaynak: DHA

Etiketler: Anneler Günü, Koronavirüs, Adana, Güncel, Haber

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