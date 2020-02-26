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Adana çiftlikte kalaşnikof ve hücum yeleği ele geçirildi

Çiftlikte kalaşnikof ve hücum yeleği ele geçirildiADANA'da bir çiftliğe düzenelenen operasyonda 2 kalaşnikof, 2 hücum yeleği ve bir tabanca ele geçirildi.

26.02.2020 18:03 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:05
Çiftlikte kalaşnikof ve hücum yeleği ele geçirildi
ADANA'da bir çiftliğe düzenelenen operasyonda 2 kalaşnikof, 2 hücum yeleği ve bir tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarısakal Mahallesi'ndeki bir çiftlikte kalaşnikof saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında H.A'ya ait çiftliğe baskın düzenleyen ekipler, buradaki aramalarda iki kalaşnikof ve bu silahlara ait 3'ü dolu 6 şarjör ve 83 fişek, iki hücum yeleği, iki balistik yelek ile bir adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Ekipler detaylı yaptıkları aramalarda ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen 1 kilogram sentetik madde buldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Adana çiftlikte kalaşnikof ve hücum yeleği ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan, Güncel

Kaynak: DHA


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