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Adana çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu

Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulunduKARLAR ALTINDA CESEDİNE ULAŞILDIAdana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu kar altında kalan maden işçisi Veli Bektaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

09.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:40
Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu
KARLAR ALTINDA CESEDİNE ULAŞILDI
'nın ilçesinde, çığ düşmesi sonucu kar altında kalan maden işçisi Veli Bektaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Pozantı Kaymakamlığı, UMKE, Karayolları Bölge Müdürlüğü, 112 Acil Servis, AFAD, AKUT, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 96 kişilik ekibin dedektör köpeklerle sabahın ilk ışıklarında başladığı çalışmalar sonucu yer yer 2 metre olan karlar altında Bektaş'ın cesedi bulundu.
Adana çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu

Pozantı, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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