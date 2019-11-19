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Adana çırçır fabrikasında yangın

Çırçır fabrikasında yangınAdana'nın İmamoğlu ilçesinde, tonlarca pamuğun bulunduğu çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.

19.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:06
Çırçır fabrikasında yangın
'nın İmamoğlu ilçesinde, tonlarca pamuğun bulunduğu çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan Hüseyin Sırkıntı'ya ait çırçır fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, tonlarca pamuğun olduğu depodaki yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alındı. ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana çırçır fabrikasında yangın

İtfaiye, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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