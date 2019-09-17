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Adana çocuk çorabından eroin çıktı

Çocuk çorabından eroin çıktıAdana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Halil A.'nın (23) 159 gram eroini çocuk çoraplarına gizlediği ortaya çıktı.

17.09.2019 11:13
Çocuk çorabından eroin çıktı
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Halil A.'nın (23) 159 gram eroini çocuk çoraplarına gizlediği ortaya çıktı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda İlhami D. (41) İbrahim İ. (20) ve Halil A.'yı yakaladı. Halil A.'nın 159 gram eroini çocuk çorapları içine gizlediği ortaya çıktı.
Emniyete götürülen 3 şüpheli sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.
Adana çocuk çorabından eroin çıktı

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Kaynak: DHA

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