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Adana Çocuk Hakları Festivali başladı

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Adana Çocuk Hakları Festivali başladı.

19.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:22Adana Çocuk Hakları Festivali başladı
Bu yıl ilki gerçekleştirilen Adana Çocuk Hakları Festivali başladı.
Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festival kapsamında, "Yetişkinler İçin Çocuk Hakları Semineri" düzenlendi.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin çocuk haklarına dair farkındalığı ve duyarlılığı arttırmasını umduğunu söyledi.
Çocuklara güzel bir gelecek ve dünya bırakılması gerektiğini aktaran Çetin, "Bizler Çukurova Belediyesi olarak çocuklarımızın hakları konusunda hem engelli çocuklarımız hem de diğer çocuklarımız konusunda üstümüze düşeni her zaman yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.
Adana Atlas Engelliler Gençlik ve Kulübü Başkanı Zehra Eruçar ve Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği Başkanı Çiğdem Akça'nın konuşmasının ardından çocuklar jimnastik gösterisi yaptı, şiir okudu.
Festival yarın sona erecek.

Güncel

Kaynak: AA

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