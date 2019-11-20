Haberler » Güncel » Adana Çocuk Hakları Festivali bitti - Haber

Adana Çocuk Hakları Festivali bitti

Adana Çocuk Hakları Festivali ikinci gününde gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi.

20.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:26Adana Çocuk Hakları Festivali bitti
Çocuk Hakları Festivali ikinci gününde gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi.
Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde organize edilen festival kapsamında "Adana Çocuk Hakları Şenliği" düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ahmet Abdullah Sezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılımdan memnun olduklarını ve etkinlikte çocukların eğleneceği gösterilerin yer aldığını söyledi.
Atlas Engelliler Gençlik ve Kulübü Başkanı Zehra Eruçar da festival kapsamında çocuk haklarını ve çocuklara yapılan haksızlıkları konu aldıklarını aktardı.
Festivalde çocuklar "Harekete Geç" isimli artırılmış gerçeklik oyunu oynadı. Uzay istasyonları, robotik kodlama ve çeşitli atölyelerin gerçekleştirildiği festivalde öğretmenler çocuklara eski oyunlardan bahsetti. Tiyatro gösterileri de düzenlenen festivalde, çocuklar şarkı söyledi, dans gösterileri sundu.
Dün başlayan festival, bugünkü etkinliklerin ardından sona erdi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:12 İtalya'ya ait bir İHA Libya'da düştü
01:10 DOB'dan öğretmenlere vefa konseri
01:03 Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
01:00 Halk Bankası avukatlarından ABD'deki davanın düşürülmesi ve reddihakim talebi
00:58 Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı
00:50 Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor
00:37 ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
21.11.2019 01:13:42