ADANA ÇOCUK YÜZÜCÜLER, OLİMPİYATLARA KATILMAK İÇİN HAZIRLANIYORLAR

TÜRKİYE Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM), Türkiye
Yüzme Federasyonu, Gençlik ve Spor
Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği projeyle Adana
'daki 14 yaş üzeri kategorisindeki sporcular, yüzme dalında olimpiyatlara hazırlanıyor.
Adana'daki ekibin baş antrenörü Özgür Yarar (32), projenin yaklaşık 4 yıldır devam ettiğini ve son bir yıldır Adana ekibine baş antrenörlük yaptığını belirtti. Yüzme alanında kentteki kulüplerde belirli bir aşamaya gelmiş çocuk sporcular arasından seçtikleri yüzücülerle bir ekip oluşturduklarını kaydeden Yarar, '14 yaş üzerinde 6 sporcumuz var. 13'te, 2006- 2007 doğumlu alt yapı sporcumuz var. Buradaki Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle yapmış olduğumuz bir altyapı bu. Çocuklarımızdan Yaşar Sakar (16) geçen yıl kısa kulvar Türkiye Milli Takımına girmeyi hak kazandı. Mart ayında düzenlenen Edirne Cup yarışmasında ise bayrağımızı taşıyarak uluslararası bir yarışta milli takım adı altında müsabakalara katıldıö dedi.
ADANA, HEDEFE KİLİTLENMİŞ DURUMDA
Projenin meyvelerini Türkiye'nin birçok kentinden aldıklarını vurgulayan Yarar, Bursa'dan ve Ankara'dan 2020 Tokyo Olimpiyat vizesini alan iki sporcu olduğunu belirtti. Adana ekibi olarak çok yakın zamanda olimpiyatlara sporcu göndereceklerine inandıklarının ve hedeflerine tamamen kitlendiklerinin altını çizen antrenör Yarar, '3-6 Ağustos tarihleri arası İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Seçmeleri 19-21 Temmuz'da kentimizde yapılacak. O yarışlar için büyük bir efor sarf ediyoruz. Sabah-akşam demeden antrenmanlarla devam ediyoruz. Buradaki ekibimiz doğrultusunda bu sporcu çocuklarımızın ekstradan diyetisyenleri, psikologları, masörü, fizyoterapisti var. Sağ olsun devletimiz bize her türlü imkanı sağlıyorö diye konuştu. TOHM ekibinin sporcularından olan ve milli takıma seçilen Yaşar Sakar ise ekiple birlikte durmadan çalıştıklarını ve Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmenin en büyük hayali olduğunu belirtti.