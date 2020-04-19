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ADANA Çocuklar istedi, toplum destekli polisler getirdi

Çocuklar istedi, toplum destekli polisler getirdiADANA'da sokağa çıkamadıkları için evde sıkılmaları nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne e-posta göndererek oyuncak, cips, çikolata isteyen çocuklara İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla toplum destekli polisler tarafından istedikleri...

19.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:53
Çocuklar istedi, toplum destekli polisler getirdi
ADANA'da sokağa çıkamadıkları için evde sıkılmaları nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne e-posta göndererek oyuncak, cips, çikolata isteyen çocuklara İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla toplum destekli polisler tarafından istedikleri ürünler götürüldü.
Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aileleriyle birlikte çeşitli mahallelerdeki evlerinde yaşayan 8 yaşlarındaki Melis, Esengül ve 10 yaşındaki İlayda, İl Emniyet Müdürlüğü'ne e-posta göndererek oyuncak, cips ve çikolata istedi. Mesajlarında samimi ifadeler kullanan çocuklar, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a da selam gönderdi.
Çocukların isteklerini kırmayan Zafer Aktaş, talimat vererek isteklerin giderilmesini istedi. Toplum destekli polisler, çocukların evlerine giderek istediği ürünleri teslim etti. Sevinçli çocuklar, polis ekiplerine teşekkür etti. ADANA Çocuklar istedi, toplum destekli polisler getirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Zafer Aktaş, Güncel
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