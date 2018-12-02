Adana Çocuklara Sanal Gerçeklik Oyunu ile Fizik Tedavisi

02 Aralık 2018 Pazar 10:49



02 Aralık 2018 Pazar 10:49

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde başta çocuk felci olmak üzere birçok kas hastalığında bir oyun konsolu ile yapılan sanal rehabilitasyon uygulaması ile özellikle çocuklar üzerinde başarılı sonuçlar alınıyor.Merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde uygulan tedavi sadece çocuklara değil, yetişkinlere de yapılıyor. Hastaların, Fizik tedavinin en eğlenceli hali olarak tanımladıkları yöntem, travma sonrası rehabilitasyon, Serebral Palsi (yaşamın erken dönemlerinde gelişimi henüz tamamlanmamış beynin ilerleyici olmayan hastalığı), Brakial Pleksus (boynun her iki yanında yer alan, üst ekstremitenin motor ve sensoriyel fonksiyonunu sağlayan, periferik sinir ağı), Polio Sekeli (çocuk felci), kas hastaları ve daha bir çok bedensel rahatsızlıkların tedavisinde uygulanıyor.EĞLENİRKEN İYİLEŞİYORLARHastanede Fizyoterapist olarak çalışan Nur Banu Aslan (25), çocukların bu tedavi yöntemiyle birlikte hastaneden korkmadıklarını ve severek geldiklerini belirtti. Sanal gerçeklik ile yapılan egzersiz sayesinde çocukların eğlenirken iyileştiğini vurgulayan Aslan, şöyle konuştuÇocukların çok zevk aldığı bu oyun Biofeedback etkisi gösteren hem görsel hem işitsel bir tedavi türüdür. Çocuklar burada oyunları oynarken aynı zamanda egzersizlere eğlenceli şekilde devam ediyorlar. Kendileri de çok büyük zevk alıyor ve gerçekten kas fonksiyonlarını güçleniyorlar. Egzersizler yaptığımız için bu durum tedavilerini de ciddi anlamda destekliyor. Burada ayakta durma sehpası, tırmanma merdiveni var. Denge egzersizleri ile yaptığımız materyaller ile asıl tedavimizi gerçekleştiriyoruz.Sanal gerçeklik ile yapılan tedavi yöntemine yoğun bir talep olduğunu söyleyen Aslan, çocukların bunu bir ödül olarak görmesini ve kendilerinin de onlara bu havayı yaşatmasının belli bir uyum yakalamalarını sağladığını belirtti. Çocukların bu şekilde kendisine güvendiğini vurgulayan Fizyoterapist Aslan, Sanal gerçeklik oyun odamızda istekli bir şekilde oyunlarını oynuyorlar. Ödül olunca kendilerine olan güvenleri artıyor. Ben diğer egzersizleri başarabildim bunu da yaparım diye düşünüyorlar. Kendilerine olan inançları artıyor. Diğer terapi merkezlerine göre açıkçası biraz farklıyız diye konuştu.DENGELERİNDE GELİŞME VARTedavi süreci ilerlerken sadece sanal gerçeklik değil diğer fizyoterapi yöntemleri ile de tedaviyi desteklediklerini söyleyen Nur Banu Aslan, özellikle denge kurma konusunda sıkıntı yaşayan hastalarda büyük gelişmeler gözlemlediklerini dile getirdi. Çocukların oyun oynarken tüm kas fonksiyonlarını üst seviyede çalıştırdıklarını söyleyen Aslan zamanla bu yöntemi daha da geliştireceklerini belirtti.Kızı Gülcan Ferhatoğlu'nun(10), 17 gündür sanal gerçeklik oyun konsolu ile tedavi gördüğünü belirten anne Halime Ferhatoğlu(40) kısa bir sürede olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Kızın buraya mutlu bir şekilde geldiğini söyleyen anne, Burası renkli bir oyun alanı gibi. Çalışanların hepsi güleç ve içtenler. Gülcan buraya gelmeden önce kas hareketlerinde zorluklar yaşıyordu. Şimdi rahatça hareket etmeye başladı dedi.