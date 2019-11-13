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Adana çocuklarının çantasında uyuşturucu taşıyan çifte gözaltı

Çocuklarının çantasında uyuşturucu taşıyan çifte gözaltıAdana'da Mustafa T. (33) ve dini nikahlı eşi Bulgaristan uyruklu Fılıs H. (28), seyahat ettikleri yolcu otobüsünde 9 yaşındaki kızlarının çantasında uyuşturucu madde taşırken yakalandı.

13.11.2019 12:07 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:09
Çocuklarının çantasında uyuşturucu taşıyan çifte gözaltı
'da Mustafa T. (33) ve dini nikahlı eşi uyruklu Fılıs H. (28), seyahat ettikleri yolcu otobüsünde 9 yaşındaki kızlarının çantasında uyuşturucu madde taşırken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirlerarası bir otobüste seyahat eden kişilerin uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine önlem aldı. Otobüsü durduran ekipler, Mustafa T. ve dini nikahlı eşi Bulgaristan uyruklu Fılıs H.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin yanlarında bulunan kızları G.S.T.'nin sırt çantasında yapılan aramada 507 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.
2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan şüphelilerden Fılıs H. uyuşturucuyu 20 bin lira karşılığında taşıdıklarını söyledi. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, uyuşturucu maddeyi para karşılığında taşıttığı saptanan Mehmet Ö. (30) ve Ali K.'yi (22) de yakaladı.
Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mustafa T. tutuklandı, Ali K. ve Mehmet Ö. ev hapsine çarptırıldı. Fılıs H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana çocuklarının çantasında uyuşturucu taşıyan çifte gözaltı

Bulgaristan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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