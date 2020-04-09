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Adana-Çöp atmaya çıkan kadın, silahlı saldırıda öldü

Çöp atmaya çıkan kadın, silahlı saldırıda öldü ADANA'da evinden çöp dökmek için çıkan Aysel Akkurt, kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce otomobilden açılan ateşle öldürüldü.

09.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:44
Adana-Çöp atmaya çıkan kadın, silahlı saldırıda öldü

Çöp atmaya çıkan kadın, silahlı saldırıda öldü

ADANA'da evinden çöp dökmek için çıkan Aysel Akkurt, kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce otomobilden açılan ateşle öldürüldü.

Olay, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı mahallesinde sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Akkurt, çöp atmak için evinden çıktı. Ancak Akkurt'a plakası tespit edilemeyen otomobilden ateş açıldı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan vatadaşlar tarafından ağır yaralı bulunan Akkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelerek araştırma yapan polis, olay yerinde 12 boş kovan buldu.

Polis, kimliği belirsiz kişi ya da kişileri belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Seyhan, Güncel
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