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Adana çöp kamyonu altında kalan 3 yaşındaki suriyeli çocuk öldü

Çöp kamyonu altında kalan 3 yaşındaki Suriyeli çocuk öldüAdana'da, ekmek almaya giderken çöp kamyonu altında kalan 3 yaşındaki Suriyeli Mahmut Dello hayatını kaybetti.

20.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:08
Çöp kamyonu altında kalan 3 yaşındaki Suriyeli çocuk öldü
'da, ekmek almaya giderken çöp kamyonu altında kalan 3 yaşındaki Suriyeli Mahmut Dello hayatını kaybetti.
Kaza, Seyhan İlçesi'ndeki Ova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ülkelerindeki iç şavaştan kaçarak Adana'ya gelen 2 çocuklu Dello ailesi burada yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde evinden çıkıp bakkala ekmek almaya giden Mahmut Dello'ya, bölgede çöp toplayan kamyonet çarptı. Kamyonetin altında ezilen Dello hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon şoförü Erkan D. yakındaki polis merkezine giderek teslim oldu. Dello'nun cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kazadan sonra baba Ahmet ve anne Leyla Dello gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana çöp kamyonu altında kalan 3 yaşındaki suriyeli çocuk öldü

Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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