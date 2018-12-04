Adana Çöp Konteynırına Düşen İşçi Öldü, Kurtarmak İsteyen 3 Arkadaşı Zehirlendi

Çöp konteynırına düşen işçi öldü, kurtarmak isteyen 3 arkadaşı zehirlendi Adana
'nın Kozan
İlçe Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Beyti Topçu (37) çöp istasyonunda aktarım sırasında TIR'ın arkasındaki çöp konteynırına düştü. Yaklaşık 1 saat boyunca süren kurtarma çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarılan Topçu, götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Topçu'yu kurtarmak isterken meten gaezından zehirlenen 3 işçide hastaneye kaldırıldı.
Olay, Yassıçaylı Mahallesi'ndeki Adana Büyükşehir Belediyesi
'ne ait çöp aktarım istasyonunda meydana geldi. İlçede toplanan çöpleri, aktarım istasyonuna iş arkadaşlarıyla getiren Beyti Topçu, rampaya çıkarılan kamyondaki çöpleri aşağıda bulunan konteynıra boşaltmak istedi. Ancak Beyti Topçu, henüz belirlenemeyen bir sebeple yaklaşık 3 metreden konteynırın içine düştü. Bu arada kamyondaki çöplerde Topçu'nun üzerine döküldü. Arkadaşlarının fark etmesi ve yardım istemesi üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama ekipleri gelmeden TIR'ın arkasında bulunan konteynırın içinde arkadaşlarını bulmaya çalışan Özcan Ömür, Mehmet Kahraman
ve Muhammed Öğüt, metan gazından zehirlendi. Gelen sağlık ekibi, gazdan etkilenenlere müdahale ederken, itfaiye görevlileri ise yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Beyti Topçu'yu bulunduğu yerden çıkardı. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topçu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın duyulması üzerine hastaneye gelen Topçu'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
04 Aralık 2018 Salı 12:03