Adana Çukurova Belediye Başkanı Çetin Adana'da Yarım Kalan Her İşi Tamamlayacağız

Çukurova Belediye Başkanı Çetin
: Adana
'da yarım kalan her işi tamamlayacağız Doğu Akdeniz
Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin
, son günlerde kamuoyunda tartışılan "Metro'nun 2'nci etabının tamamlanması" konusuyla ilgili, Adana'da yarım kalan her işi tamamlayacaklarını belirterek, "Metro da buna dahil. Adana'da metro'nun sadece 2'nci etabının değil 3'üncü ve 4'üncü etabının da yapılması gerek. Herkesin ağzının açık kalacağı projelerimiz hazır" dedi.
DABB ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal
Kültür Merkezi'nde düzenlediği Halk Günleri'ne aralıksız devam ediyor. Halkla buluşan Başkan Soner Çetin, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinlediği Halk Günü'nde, yakın dönemde gerçekleşecek etkinlikler ile ilgili toplantıya katılanları bilgilendirdi. Halk Günü'ne gelen vatandaşların sorularını yanıtlayan ve hizmetlerle ilgili teşekkür alan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, son günlerde kamuoyunda konuşulan, "Metro'nun tamamlanması" ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Adana'da yarım kalan hiçbir iş bırakmayacaklarını söyleyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bundan herkesin adı gibi emin olması gerektiğini vurgulayarak, 'Metro'nun tabii ki 2'nci etabının tamamlanması gerekir. Altını çizerek söylüyorum. Metro'nun stadyuma ve üniversiteye kadar uzatılması gerekir. Bu 2'nci etap. Benim kafamda başka başka etaplar var. Bizim bomba projelerimiz hep yolda. Herkesin ağzının açık kalacağı projelerimiz var. Ulaşım konusunda Türkiye
'de olmayan son teknolojiyi biz getireceğiz. Dünya'nın en üstün teknolojisini Adana hak etmiyor mu' Önce İstanbul
, Ankara
, İzmir
'de yapılsın sonra biz mi örnek alalım? Onlar bizi örnek alsın" dedi.
Adana'yı her anlamda cazibe merkezi yapacaklarını vurgulayan Çetin, "Çukurova Havalimanı
ne oldu bilmiyorum. İnşallah tamamlanır. Tamamlanınca raylı sistemin oraya kadar uzatılması gerekir. Adana'yı turizm anlamında da cazibe merkezi haline getireceğimizi biliyorsunuz. Onun için bu raylı sistemin sahile kadar hatta sahilden de böyle kıyıya paralel uzatılması gerekir. Yani bu sistemin sadece 2'nci etabı değil 3'üncü etabı var, 4'üncü etabı da var. İnşallah biz bunları da yapacağız. Çok geç kalınmıştır. Elin adamı bu işi 100 yıl önce halletmiş, dünyada bu iş çözülmüş. Raylı sistem tartışmalarının artık geride kalması gerekir. Bunun devamı ve bitirilmesi gerekir" diye konuştu.
Soner Çetin,Selçuk Çetin,Çukurova,Adana
18 Kasım 2018 Pazar 18:57