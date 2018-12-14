Adana Çukurova Belediyesi'nde Temizlik ve Yol İşçileri 2 Bin 780 TL Maaş Alıyor

Çukurova
Belediyesi'nde temizlik ve yol işçileri 2 bin 780 TL maaş alıyor
ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin
, belediye bünyesinde çalışan işçilerin en düşük asgari ücretinin 2 bin 450 TL olduğunu, temizlik ve yol işlerinde işçilerin ise en düşük 2 bin780 TL maaş aldığını kaydetti. CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun, 'CHP'li belediyelerde ocak ayından itibaren asgari ücret 2 bin 200 TL olacak' söyleminin hemen ardından, asgari ücreti 2 bin 200 TL'ye yükselten Başkan Soner Çetin, belediye çalışanlarıyla belediye binasında bir araya geldi. Asgari ücreti 2 bin 200 TL'ye yükselttiklerini ancak asgari geçim indirimi, çocuk yardımı, yakacak, ulaşım ve yemek yardımlarıyla bu maaşın 2 bin 450 TL olduğunu kaydeden Soner Çetin, 'Bugün gidip maaşlarınızı çeken işçilerimiz en düşük 2 bin 450 TL almıştır. Çukurova Belediyesi'nde asgari ücret 2 bin 450 TL'dir' dedi.
Emekçilerin emeğinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çetin, şunları söyledi:
'Yağmurda çalışan, sıcakta ter döken park ve bahçeler ile yol işleri çalışanlarının da bir ödülü olmalıydı. Onlara yüzde 10 zam yaptık. 2 bin 450 TL'ye 220 TL eklersek, bu işçilerimiz 2 bin 670 TL maaş alıyor. Temizlik işçileri de biraz daha ağır işçiler. Onlara da yüzde 10 yetmez, yüzde 15 fazlasını vereceğiz dedik. Dolayısıyla en düşük ücretimiz olan 2 bin 450 TL'nin üzerine temizlik işçileri 330 TL daha fazla alıyor. Bu rakam da 2 bin 780 TL yapıyor. Biz bunları niye yaptık' Yüreğimiz solda atıyor. Kadrolu işçi olsun, sözleşmeli olsun, memur olsun, bürokrat olsun, kim olursa olsun emek harcayandan Allah bin kere razı olsun.?
Çukurova
14 Aralık 2018 Cuma 19:11