07.07.2019 14:56
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Adana- Çukurova'da kreş kuraları noter huzurunda çekildi

Çukurova'da kreş kuraları noter huzurunda çekildiAdana'da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nin kuraları çekildi.

Çukurova'da kreş kuraları noter huzurunda çekildi
Adana'da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nin kuraları çekildi.
Atatürk Yaşam Köyü'ndeki kura çekimleri, tartışmaya meydan vermemek için noter huzurunda yapılırken, kurada çocuklarının adı çıkan veliler büyük sevinç yaşadı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, çalışan kadınların en büyük sorununun çocuğunu güvenle emanet edebileceği bir yer olduğunu belirterek, "Bundan dolayı göreve gelir gelmez Gülen Yüzler Semt Kreşleri açmaya başladık. Geçen zaman içinde kreşlerimizin sayısı 7 oldu. 8'inci kreşimizi de Huzurevleri Mahallesi'nde yakın zamanda açacağız. İhtiyaç oldukça yeni kreşler açmaya da devam edeceğiz" dedi.
Başkan Soner Çetin, kurada çocuğunun ismi çıkmayan velilerin üzülmemesini istedi. Adana- Çukurova'da kreş kuraları noter huzurunda çekildi
Kaynak: DHA
Çukurova, Adana, Güncel

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