Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ADANA Çukurova'da semt pazarı ve kreş inşaatı hız kesmeden devam ediyor

Çukurova'da semt pazarı ve kreş inşaatı hız kesmeden devam ediyorÇUKUROVA Belediye Başkanı Soner Çetin, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarının yanı sıra diğer çalışmalara da hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, Kısa bir süre sonra Yüzüncüyıl Kapalı Semt Pazarını açacağız.

03.05.2020 12:09 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:14
Çukurova'da semt pazarı ve kreş inşaatı hız kesmeden devam ediyor
ÇUKUROVA Belediye Başkanı Soner Çetin, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarının yanı sıra diğer çalışmalara da hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, Kısa bir süre sonra Yüzüncüyıl Kapalı Semt Pazarını açacağız. Ayrıca Huzurevleri Mahallesi Semt Kreşi inşaatı da hızla devam ediyor. Bu projeler tamamlandığında yenilerini yapmaya başlayacağız dedi.
31 Mart yerel seçimlerinde Başkan Soner Çetin'in vaatlerinden biri olan Yüzüncüyıl Kapalı Semt Pazarı inşaatında çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Salgın nedeniyle işçilerin sağlığının ön planda tutulduğu çalışma tamamlandığında Yüzüncüyıl Mahallesi Adana'nın en modern semt pazarlarından birine sahip olacak. Semt pazarının altında da vatandaşlar için ücretsiz kapalı otopark yer alacak. Kapalı otopark, pazarın kurulduğu günlerde trafik sıkışıklığına da çözüm getirecek.
Öte yandan Çukurovalıları'n büyük ilgi gösterdiği ve çocuklarını göndermek için adeta yarıştığı semt kreşlerine bir yenisi daha ekleniyor. 6 yılda 7 semt kreşine sahip olan Çukurovalılar 8'inci kreş için gün sayıyor. Huzurevleri Mahallesi'nde devam eden kreş inşaatının kısa zamanda tamamlanması ve 9'uncu kreşin Mahfesığmaz Mahallesi'nde yapılması planlanıyor.
ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Çukurova Belediyesi asfalt hamlesi de başlatmış durumda. Başkan Soner Çetin'in 'Çukurova'da asfaltsız yol kalmayacakö sözünden hareketle Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri salgına karşın asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belirli bir program dahilinde ilçe sınırları içindeki sorunlu yollara asfalt kaplama yapılıyor.
ÇUKUROVALILARIN HİZMETİNDEYİZ
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her koşulda vatandaşın hizmetinde olduklarını belirterek, 'Biz bahane değil hizmet üretiyoruz. Halkın sağlığı bizim için çok önemli. Bundan dolayı her gün salgınla mücadele kapsamında sokaklar yıkanıyor ve dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ayrıca pazar yerlerinde denetimlerimiz sürüyor. Çukurovalılar evlerinde kalsınlar biz onlar için çalışıyoruzö dedi.
Salgınla mücadele yanında hizmetlere de ara vermediklerini belirten Başkan Soner Çetin, 'Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan seçim sürecinde verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Olağan belediyecilik hizmetlerini aksatmadan projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Kısa bir süre sonra Yüzüncüyıl Kapalı Semt Pazarını açacağız. Ayrıca Huzurevleri Mahallesi Semt Kreşi inşaatı da hızla devam ediyor. Bu projeler tamamlandığında yenilerini yapmaya başlayacağız diye konuştu.
FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ ADANA Çukurova’da semt pazarı ve kreş inşaatı hız kesmeden devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Soner Çetin, Çukurova, Adana, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Haberler
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Okullar 1 Haziran’da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor Haberler
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu Haberler
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Yoğun bakımdaki doktor, mücadeleyi anlattı: Birçok defa eve ağlayarak gittim Haberler
Yoğun bakımdaki doktor, mücadeleyi anlattı: Birçok defa eve ağlayarak gittim
Haberler››Güncel››ADANA Çukurova'da semt pazarı ve kreş inşaatı hız kesmeden devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:52: "Kanatlı dostlarım" dediği güvercinleri koronavirüs günlerinde besliyor - Haber 12:52: Rize'de baharla canlanan doğa görsel şölen sunuyor - Haber 12:51: Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haber 12:50: Gaziantep'te yasağı ihlal eden 8 bin 314 kişiye ceza - Haber 12:50: Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin sofralarına sıcak yemek gidiyor - Haber 12:12: Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 11:42: Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor - Haber 11:31: Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü - Haber 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin 16:52: Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu - Haberler