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Adana Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

03.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:00Adana Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül, AA'nın
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Yurdagül, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.
Başsavcı Yurdagül, kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün " şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Yurdagül, şöyle konuştu:
"Anadolu Ajansı, kamunun gerçekten yüz akı kuruluşlarından birisi. Çağdaş habercilik anlayışıyla kamu hassasiyetini çok güzel bağdaştıran ve son yıllarda çok güzel haber ve fotoğraflara imza atan ülkemizin yüz akı bir kuruluş. Yılın Fotoğrafları oylamasında büyük bir mutlulukla oy kullandım. Her 3 kategoride de birbirinden güzel fotoğraflar arasında kendi anlayışıma göre beğendiklerimi seçtim. Hangi fotoğraflar ödüle değer görülürse görülsün, bu diğerlerinin değerini azaltmaz. Çok sayıda iyi fotoğraf arasından kendi bakış açıma göre uygun gördüklerimi seçtim."

Mustafa Yalçın, Sarıkamış, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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