Kaynak: İHA

Adana'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde 1 milyon 535 bin 332 seçmen Büyükşehir Belediye Başkanı, yaşadıkları ilçenin belediye başkanını, belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçmek için sandığa gidecek.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Adana'da 1 milyon 535 bin 332 seçmen, sandığa gidecek. Önceki yerel seçimlerden bu yana seçmen sayısı 79 bin 110 arttı. Sandık sayısı ise 159 azalarak 4 bin 893 oldu.Adana'da toplam 542 bin 125 seçmenin bin 627 sandıkta oy kullanacağı Seyhan, en fazla seçmen ve sandığın bulunduğu ilçe olurken, 272 bin 364 seçmen ve 843 sandıkla Yüreğir ikinci, 267 bin 788 seçmen ve 798 sandıkla Çukurova üçüncü oldu. Saimbeyli ise 47 sandık ve 11 bin 667 seçmen ile en az sandık ve seçmene sahip ilçe oldu.İlçelere göre seçmen ve sandık sayıları ise şöyle:İlçe adı Sandık sayısı Seçmen SayısıAladağ 55 12 bin 670Ceyhan 385 111 bin 432Çukurova 798 267 bin 788Feke 65 13 bin 927İmamoğlu 69 20 bin 534Karaisalı 83 16 bin 709Karataş 73 17 bin 546Kozan 322 93 bin 385Pozantı 55 15 bin 426Saimbeyli 47 11 bin 667Sarıçam 357 112 bin 333Seyhan 1627 542 bin 125Tufanbeyli 61 13 bin 83Yumurtalık 53 14 bin 343Yüreğir 843 272 bin 364 - ADANA