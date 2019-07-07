07.07.2019 16:03
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Adana'da 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Adana

ADANA'da 2 adrese yapılan polis baskınında 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da 2 adrese yapılan polis baskınında 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesindeki Alidede Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı evde yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara bulunduğunu tespit etti. Evlere yapılan baskında, 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Suriye uyruklu A.T. ile Türk vatandaşı U.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


- Adana
Kaynak: DHA
Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

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