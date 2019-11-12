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Adana'da "10 numara" yağ operasyonu

- Adana'da "10 numara" yağ operasyonu Sanayiden topladıkları kullanılmış 10 numara yağı kaçak mazota çeviren işletmeye yapılan baskında 15 bin 610 litre kaçak mazot ele geçirildiADANA - Adana'da sanayiden topladıkları kullanılmış 10 numara yağı kaçak mazota çeviren işletmeye yapılan baskında 15...

12.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:26
- 'da "10 numara" yağ operasyonu
Sanayiden topladıkları kullanılmış 10 numara yağı kaçak mazota çeviren işletmeye yapılan baskında 15 bin 610 litre kaçak mazot ele geçirildi
ADANA - Adana'da sanayiden topladıkları kullanılmış 10 numara yağı kaçak mazota çeviren işletmeye yapılan baskında 15 bin 610 litre kaçak mazot ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Yeşiloba Mahallesi Sanayi Sitesinde kullanılmış 10 numara yağların toplanarak kaçak mazota çevrildiği ihbarı geldi. Bu ihbar üzerine harekete geçen polis adrese baskın yaptı. baskında 200 litresi tanker içinde olmak üzere 15 bin 610 litre kaçak mazot ele geçirdi.
Polis konuyla ilgili olarak E.B. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının sanayi sitesindeki iş yerlerinden kullanılmış 10 numara yağları toplayıp bu yağları özel bir sistem ile incelterek mazota çevirip piyasada litresi 4.5 liraya sattığı öğrenildi.
Adana'da

Polis, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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