Adana'da 10 yıldır yıkılmayı bekleyen metruk bina kendiliğinden yıkıldı
Adana'da 10 yıldır yıkılmayı bekleyen metruk bina kendiliğinden yıkıldı Adana'da metruk binanın gece yarısı yıkılması faciayı önledi Adana'da yol yapımı nedeniyle yaklaşık 10 yıl önce boşaltılan ancak bir türlü yıkılmayan metruk bina gece yarısı kendi kendine yıkıldı.
10.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:47
Adana 'da 10 yıldır yıkılmayı bekleyen metruk bina kendiliğinden yıkıldıAdana'da metruk binanın gece yarısı yıkılması faciayı önledi
ADANA - Adana'da yol yapımı nedeniyle yaklaşık 10 yıl önce boşaltılan ancak bir türlü yıkılmayan metruk bina gece yarısı kendi kendine yıkıldı. Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi Ray Sokakta bulunan evler bundan 10 yıl önce Mustafa Kemal Paşa Bulvarının devamının yapılması için belediye tarafından istimlak edilerek yıkılmaya başlandı. Ancak bir çok ev yıkılırken bazı boşaltılan evler bir türlü yıkılmadı. Bu evlerde özellikle gündüz atık kağıt toplayan ya da uyuşturucu kullanan şahıslar yaşamaya başladı. Bazı çocukların da gündüz bu evlerde oynadığı görülüyordu. Dün gece bu evlerden biri büyük bir gürültüyle kendiliğinden yıkıldı. Deprem olduğunu zanneden komşular dışarı baktığında gece olduğu için bir şey göremedi. Ancak sabah kalktıklarında yan taraftaki evin yıkıldığını görünce polise haber verdiler. Olay yerine gelen polis önce metruk binada kimse olup olmadığını kontrol etti. Ancak binada kimsenin olmadığı anlaşıldı.Mahallede boşaltılan ancak yıkılması gereken bir çok bina bulunuyor.
ADANA - Adana'da yol yapımı nedeniyle yaklaşık 10 yıl önce boşaltılan ancak bir türlü yıkılmayan metruk bina gece yarısı kendi kendine yıkıldı. Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi Ray Sokakta bulunan evler bundan 10 yıl önce Mustafa Kemal Paşa Bulvarının devamının yapılması için belediye tarafından istimlak edilerek yıkılmaya başlandı. Ancak bir çok ev yıkılırken bazı boşaltılan evler bir türlü yıkılmadı. Bu evlerde özellikle gündüz atık kağıt toplayan ya da uyuşturucu kullanan şahıslar yaşamaya başladı. Bazı çocukların da gündüz bu evlerde oynadığı görülüyordu. Dün gece bu evlerden biri büyük bir gürültüyle kendiliğinden yıkıldı. Deprem olduğunu zanneden komşular dışarı baktığında gece olduğu için bir şey göremedi. Ancak sabah kalktıklarında yan taraftaki evin yıkıldığını görünce polise haber verdiler. Olay yerine gelen polis önce metruk binada kimse olup olmadığını kontrol etti. Ancak binada kimsenin olmadığı anlaşıldı.Mahallede boşaltılan ancak yıkılması gereken bir çok bina bulunuyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Adana'da 10 yıldır yıkılmayı bekleyen metruk bina kendiliğinden yıkıldı
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Narlıca, Seyhan, Adana, Genel
Manşet
Haberler
Haberler
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Haberler
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Haberler
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Haberler
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
Haberler
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
Haberler
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti
Haberler
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması