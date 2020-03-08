Adana'da "1000 Kadın Korosu" konser verdi
Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından "1000 Kadın Korosu" konseri düzenlendi.
08.03.2020 21:05 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:08
Adana 'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından "1000 Kadın Korosu" konseri düzenlendi.Merkez Seyhan ilçesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde bir araya gelen 1000 kadın programda müzik öğretmeni Filiz Bahadırlı şefliğinde şarkılar seslendirdi.Etkinlikte konuşan Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Kemal Akay, kadına yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalara değinerek, şöyle konuştu: "Savaş sırasında düşmana sesi duyulmasın diye bağrındaki çocuğu göğsüne basıp ölümüne neden olan bizim kadınımızdı. Tek hırkasını ıslanmasın diye silaha saran bizim kadınımızdı. O kadın Kurtuluş Savaşı boyunca hem erkeğiyle savaştı hem de Anadolu'nun bütün ekonomik güçlerini elinde tuttu. Kurtuluş Savaşı büyük ölçüde kadınlar sayesinde kazanıldı. Biz bunu devam ettiren nesil olacağız."
Kaynak: AA
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