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Adana'da 12 kaçak göçmen yakalandı

Adana'da Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.

31.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:08Adana'da 12 kaçak göçmen yakalandı
'da uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'dan ülkeye kaçak yollarla girip 'dan Adana'ya gelen kaçakların, otogara bırakıldığı ihbarını aldı. Polis otogara gittiğinde Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmenin olduğunu belirledi. Adana'dan İstanbul ve Ankara'ya gideceği öğrenilen kaçak göçmenlerin kimlik tespitini yapan polis evraklarının sahte olduğunu saptadı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - ADANA

Afganistan, Adana, İran, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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