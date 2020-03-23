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Adana'da 128 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Adana'da polisin yaptığı operasyonda piyasa değeri 30 bin lira olan 128 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

23.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:04
Adana'da 128 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Adana 'da polisin yaptığı operasyonda piyasa değeri 30 bin lira olan 128 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Alidede Mahallesinde kaçak nargile tütünü satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında polis piyasa değeri 30 bin lira olan 128 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Polis olayla ilgili olarak H.H. ve A.E.S.'yi gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Adana Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, 3. Sayfa

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