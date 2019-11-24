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Adana'da 128 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da 128 litre kaçak içki ele geçirildiADANA - Adana'da bir eve yapılan baskında 128 litre kaçak içki ele geçirildi.

24.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:41
'da 128 litre kaçak içki ele geçirildi
ADANA - Adana'da bir eve yapılan baskında 128 litre kaçak içki ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesi Şıh Cemil Caddesinde bir evde kaçak içki yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, eve yaptığı operasyonda satışa hazır 128 litre kaçak içki ele geçirdi. Polis, olayla ilgili M.B. isimli şahsı gözaltına alırken kaçak içkileri de yerinde imha etti.
Emniyette işlemleri tamamlanan M.B. adliyeye sevk edildi.
Adana'da 128 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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