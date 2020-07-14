Adana'da 131 bin 288 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 131 bin 288 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Serkan E. (38) ile Ahmet Yaşar Ç. (26), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekiplerce yapılan aramada, 131 bin 288 uyuşturucu hap, 17 sikke, 22 adet dolu fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 670 lira ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili Serkan E. ile Ahmet Yaşar Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.