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Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

05.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:20Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
'da düzenlenen operasyonda 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonda kent merkezinde 2 iş yeri ile park halindeki kamyon ve kamyonetlerde arama yaptı.
Ekipler, yaptıkları incelemeler sonucu 14 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler S.T, M.Ö, K.K. ve S.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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