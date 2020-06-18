Adana'da 15 bin 100 adet kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da 15 bin 100 adet kaçak sigara ele geçirildiAdana polisinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 250 bin lira olan 15 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

18.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:40
Adana'da 15 bin 100 adet kaçak sigara ele geçirildi
Adana polisinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 250 bin lira olan 15 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki Çatalan Köprüsü üzerinde durdurduğu bir hafif ticari araçta yaptığı aramada, saman balyaları arasına gizlenmiş halde piyasa değeri 250 bin lira değerinde 15 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Konuyla ilgili gözaltına alınan M.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Adana’da 15 bin 100 adet kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için ’sokağa çıkma yasağı’ önerisi! Son kararı Erdoğan verecek Haber
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Cüneyt Özdemir, HDP’li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK’yı terör örgütü olarak görüyor musunuz? Haber
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu Haber
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci’nin 4 milyon TL’lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Haber
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera’nın sözleşmesini donduracak Haber
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor Haber
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Haberler››Güncel››Adana'da 15 bin 100 adet kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:47: Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor - Haber 11:47: TSİAD'dan Ortahisar Belediye Başkanı Genç'e ziyaret - Haber 11:47: Giresun'da iş yerinin havalandırma boşluğunda sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Haber 11:46: 200 yıllık bina ilk günkü ihtişamına kavuşuyor - Haber 11:45: Kızının böbreğiyle hayata tutunan hastanın ziyareti anneyi duygulandırdı - Haber 11:18: Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz? - Haberler 11:13: Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? - Haber 10:57: Vatandaştan, "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna arabesk tadında cevap - Haber 10:14: Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı - Magazin 09:04: Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış - Haberler