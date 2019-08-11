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Adana'da 15 yaşındaki çocuk arazide ölü bulundu

Adana'da 16 yaşındaki Vahap Aslan'ın(15) cansız bedeni evinin yakınlarında bulundu.

11.08.2019 01:39 Adana'da 15 yaşındaki çocuk arazide ölü bulundu
Adana'da 16 yaşındaki Vahap Aslan'ın(15) cansız bedeni evinin yakınlarında bulundu.

Edinilen bilgiye göre Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi mevkisinde akşam 11 sularında açık arazide bir çocuğun cansız bedeni bulundu. Ailesine dolaşacağını söyleyip evden ayrılan Vahap Aslan eve dönmedi. Polise yapılan ihbarlarda Vahap Aslan'ın ikametine yakın arazide yerde yatan bir şahsın olduğu belirtildi. Olay yerine ulaşan ekipler yerde yatan şahsın Vahap Aslan olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen akrabaları Aslan'ın cansız bedenini görünce sinir krizleri geçirdi.Aslan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Bahçelievler Mahallesi, Yüreğir, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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