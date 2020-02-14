Adana'da 156 milyon liralık senet çetesine operasyon: 10 gözaltı

ADANA ve İstanbul 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, iş insanlarının imzalarını taklit ederek, düzenledikleri 156 milyon lira değerindeki senetleri icra yoluyla tahsil eden 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, iş insanlarının imzalarını taklit ederek, toplam 156 milyon lira değerinde senet hazırlayıp, ardından da icra yoluyla tahsil eden çetenin peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonunda 14 şüphelinin kimlikleri belirledi. Şafak vakti de çeteye yönelik operasyon başlatıldı.

Adana ve İstanbul'da 18 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 10 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde bulunan 28 milyon 876 bin lira değerindeki senetlere el konuldu. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. İstanbul'da gözaltına alınanlar ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirilecek.

Polis firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.