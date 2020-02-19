Haberler » Güncel » Adana'da 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haber

Adana'da 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da bir depodaki tankerde 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

19.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:08Adana'da 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
'da bir depodaki tankerde 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'deki bir iş merkezinin deposunda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Bir tankerin deposunda 16 bin litre kaçak akaryakıt bulundu. Akaryakıtın, depoya gelen araçlara satıldığı belirlendi.
Gözaltına alınan K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeni Mahalle, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:13  2020 TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu! TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?
10:05  19 Şubat Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:44  Niko Kovac kimdir? Niko Kovac kaç yaşında, nereli?
09:29  Sema Öztürk kimdir? Sema Öztürk kaç yaşında, nereli? Sema Öztürk dizileri
08:59  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 975. hafta Şans Topu sonucu
19.02.2020 10:46:46