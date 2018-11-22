22 Kasım 2018, 17:27
»»

Adana'da 16 Engelliye Tekerlekli Sandalye Verildi

Adana

Adana Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 16 engelliye tekerlekli sandalye verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 16 engelliye tekerlekli sandalye verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi, Sevgiyle El Ele Derneği önderliğinde 8 engelli derneğinin birlikte organize ettiği törenle ihtiyaç sahibi 16 engelliye tekerlekli sandalye dağıttı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Burada bulunuşumuz bir lütuf değil sorumluluktur. Sizlerin yanında, ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız." dedi. Adana Büyükşehir Belediyesi
22 Kasım 2018 Perşembe 17:27