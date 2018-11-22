Adana'da 16 Engelliye Tekerlekli Sandalye Verildi

Adana Büyükşehir Belediyesi
, ihtiyaç sahibi 16 engelliye tekerlekli sandalye verdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi, Sevgiyle El Ele Derneği önderliğinde 8 engelli derneğinin birlikte organize ettiği törenle ihtiyaç sahibi 16 engelliye tekerlekli sandalye dağıttı.
Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
, "Burada bulunuşumuz bir lütuf değil sorumluluktur. Sizlerin yanında, ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız." dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesi
22 Kasım 2018 Perşembe 17:27