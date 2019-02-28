Adana'da 16 Fetö Şüphelisi Adliyede

Kaynak: DHA

ADANA merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişi, adliyeye sevk edildi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan 4'ü eski asker 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında 9 astsubay ve 6 uzman çavuş ile binbaşı, üsteğmen ve teğmenin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat'ta operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, örgütün 'askeri mahrem yapılanması'nda yer aldıkları, ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan iletişim kurdukları belirlenen 16 muvazzaf gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer 2 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.- Adana