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Adana'da 2 bin 647 polisle uygulama

Adana'da vatandaşın huzur ve güvenliği için 2 bin 647 polis, helikopter destekli ve 4 dedektör köpekle uygulama yaparak, 15 bin 87 kişiyi sorguladı.

24.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:35Adana'da 2 bin 647 polisle uygulama
'da vatandaşın huzur ve güvenliği için 2 bin 647 polis, helikopter destekli ve 4 dedektör köpekle uygulama yaparak, 15 bin 87 kişiyi sorguladı.
Adana Emniyet Müdürlüğü dün gece il genelinde 4 sabit uygulama noktasının dışında birçok yerde vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulama yaptı. 2 bin 647 polisin katıldığı uygulamaya helikopter de havadan destek verdi. Helikopterden uygulamayı fark edip kaçmak isteyen sürücüler anında telsizle yerdeki ekiplere bildirildi. Uygulamada durdurulan araçlarda narkotik araması yapması için 4 dedektör köpek de yer aldı. Yapılan uygulamalar sonucunda 15 bin 87 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, 8 bin 111 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalanırken, 13 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Ayrıca uygulamalarda 320 gram esrar, 45 uyuşturucu hap, 2 pakette toplam 26,72 gram bonzai ele geçirildi.
Araç kontrollerinde ise 14 şahsa idari işlem yapılarak 10 bin 200 lira para cezası verildi. Ayrıca 15 araç trafikten men edilirken, toplamda 133 araca 96 bin 196 lira para cezası verildi.
(Fatih Keçe - Serhat Dumandağ/İHA)

Helikopter, Huzur, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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