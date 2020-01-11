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Adana'da 2 bin 708 polis ile hava destekli 'asayiş' uygulaması

ADANA Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 2 bin 708 polis ile hava destekli asayiş uygulaması yaptı.

11.01.2020 01:10 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:10Adana'da 2 bin 708 polis ile hava destekli 'asayiş' uygulaması

ADANA Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 2 bin 708 polis ile hava destekli asayiş uygulaması yaptı. Özel eğitimli 4 narkotik köpeğinin de kullanıldığı ' Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında gerçekleştirilen denetimlerde aranması olan 42 kişi yakalanırken, 4 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 1,3 gram eroin, 85 adet uyuşturucu hap ve 0,23 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda il genelinde 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekanlarda denetimler yapıldı. 2 bin 708 polisin görev aldığı uygulamada, helikopter ve drone ile havadan destek verildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Uygulama noktalarını gezip, yapılan çalışmaları denetleyen Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet edip, yapılan çalışmalar konusunda bilgiler verdi. Uygulamanın, Adanalıların huzuru ve güveni için yapıldığını belirten Aktaş, vatandaşların görüşlerini de dinledi.

İl genelinde sabit nokta önleyici yol kontrolleri ve umuma açık mekan denetimlerinde 8 bin 55 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştiren ekipler, aranması olan 42 kişiyi yakaladı. 2 bin 758 aracı durdurup özel eğitimli narkotik köpekleriyle arayan ekipler, 56 araca çeşitli kabahatlerden 51 bin 641 TL ceza keserken, 23 aracı ise trafikten men etti. Umuma açık 75 iş yeri denetlenirken, 10 iş yerine ve 7 kişiye toplamda 16 bin TL idari para cezası uyguladı. Gece yarısına kadar devam eden uygulama genelinde ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 1,3 gram eroin, 85 adet uyuşturucu hap ve 0,23 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.



Emniyet Müdürlüğü, Adana, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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