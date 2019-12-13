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Adana'da 2 bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da kaçak içki imal edilen bir eve düzenlenen operasyonda, 2 bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi.

13.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:34Adana'da 2 bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi
'da kaçak içki imal edilen bir eve düzenlenen operasyonda, 2 bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merdiven altı kaçak ve sahte içki üretimi ve satışına yönelik çalışma başlattı. Merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde bir evin kaçak içki imalathanesine çevrildiğini belirleyen polis, yaptığı baskında 2 bin 600'ü yapım aşamasında, 200 litresi ise hazır hale getirilmiş toplam 2 bin 800 litre kaçak içki ele geçirdi. Kaçak içkiler olay yerinde imha edildi. Polis, F.K. isimli şahsı kaçak içki üretmekten gözaltına alınarak emniyete götürdü. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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