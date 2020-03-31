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Adana'da 2 bin aileye sıcak yemek

Adana'da Yüreğir Belediyesi, günde 2 bin aileye sıcak yemek dağıttı, 3 bin 500 aileye de gıda yardımı yaptı.

31.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:37
Adana'da 2 bin aileye sıcak yemek
Adana 'da Yüreğir Belediyesi, günde 2 bin aileye sıcak yemek dağıttı, 3 bin 500 aileye de gıda yardımı yaptı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle ekonomik olarak zor durumda kalan ailelerin yardımına Yüreğir Belediyesi koştu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, virüsün yayılmaya başlamasından itibaren Yüreğir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile irtibata geçerek zaten daha önce de dar gelirli ailelere yaptıkları yardımı genişletti. Kocaispir belirlenen 2 bin aileye her gün sıcak yemek yardımı yaparken, belirlenen 3 bin 500 aileye de bu olağanüstü durum bitene kadar gıda yardımı başlattı.

Başkan Kocaispir, gıda kolilerini kendisi vatandaşlara ulaştırıp başka bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Kocaispir'in koli dağıtımı sırasında maske takıp, eldiven giyerek yardım yaptığı vatandaşlar arasında da sosyal mesafeyi koruması dikkat çekti. Kocaispir daha önce de dar gelirlilerin yanında olan Yüreğir Belediyesinin bu olağanüstü durumda da yanında olduğunu belirterek, "Bu süreçte önce temizliğe önem vererek ve Yüreğir'de her yeri dezenfekte ederek bu işe başladık. Daha sonra ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfıyla işbirliği içinde onlardan gelen dar gelirli vatandaş listesiyle bu vatandaşların hepsine yardım başlattık. Şu an 2 bin aileye her gün sıcak yemek veriyoruz. 3 bin 500 aileye de gıda yardımı başlattık. Bu rakamlar ileri günlerde artabilir. Vatandaşımızın ihtiyacı bitene kadar bu yardımlar devam edecek" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri geride bırakacaklarını belirterek, "Bir maaşımı da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına bağışlıyorum" diye konuştu. - ADANA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Adana, Güncel
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