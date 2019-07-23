Haberler» Güncel» Haber

Adana'da 2 çocuğun suda kaybolduğu iddiası

Adana'da, sulama kanalında oynarken akıntıya kapılarak kaybolduğu ileri sürülen 2 çocuğu arama çalışmaları, herhangi bir ize ulaşılamaması ve haklarında kayıp başvurusunda bulunulmaması üzerine durduruldu.

23.07.2019 13:54 Adana'da 2 çocuğun suda kaybolduğu iddiası
Adana'da, sulama kanalında oynarken akıntıya kapılarak kaybolduğu ileri sürülen 2 çocuğu arama çalışmaları, herhangi bir ize ulaşılamaması ve haklarında kayıp başvurusunda bulunulmaması üzerine durduruldu.
Merkez Yüreğir ilçesinde dün DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oyun oynarken bir anda akıntıya kapılarak sürüklenen 4 çocuğun kurtarıldığı olayda kaybolduğu iddia edilen 2 çocuğun bulunması için kanala verilen suyun akışı kesildi.
Suyun çekildiği kanalda yapılan aramalarda kaybolduğu öne sürülen çocuklara dair herhangi bir ize ulaşılamadı.
Güvenlik güçlerine dünden bu yana kayıp çocuk başvurusu da yapılmadığı için arama çalışmaları durduruldu.
Olay
Levent Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oyun oynarken bir anda akıntıya kapılarak sürüklenen 1'i kız 4 çocuk çevredeki vatandaşlarca kurtarılmıştı.
Olayda, 2 çocuğun da akıntıya kapılarak kaybolduğunun belirtilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekiplerince kanalda arama çalışması başlatılmıştı.

Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
14:59   Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesi
14:59   Bartın Üniversitesi'nden adaylara tercih desteği
14:58   Balıkesir'de el emekleri gece pazarında satışa çıkıyor
14:58   Hindistan'da sivil toplum örgütünden polise suçlama
14:57   Adnan Ünverdi Basın Bayramı'nı kutladı
14:57   Gürcistan'dan gelen misafir öğrencilere yaz okulu programı
14:57   Nuri'yi kaptan görmek istiyor