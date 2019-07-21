Haberler» 3. Sayfa» Haber

Adana'da 2 genç kıza silahlı saldırı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 genç kızdan biri yaralandı.

21.07.2019 10:39 Adana
Adana'nın Ceyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 genç kızdan biri yaralandı. Saldırıyı azmettirdiği ileri sürülen genç bir kız gözaltına alındı.

İddiaya göre, Dilara B. (19) ve Şeyda O. (24) aralarında husumet bulunan Menekşe A'yı darp etti. Menekşe A'da olayı sevgilisi Mustafa Ö'ye anlattı. Genç kızları takip eden Mustafa Ö. dün gece saat 23.00 sularında Namık Kemal Mahallesi, Orhan Ekinci Bulvarında kaldırımda yürüyen Dilara B. (19) ve Şeyda O'ya (24) silahla ateş etti. Dilara B. saldırıdan yara almadan kurtulurken Şeyda O. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şeyda O'nun ameliyata alındığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Olayı azmettirdiği iddiasıyla Menekşe A. gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Mustafa Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. - ADANA
Kaynak: İHA
Ceyhan, Adana, Genç, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:02   Hindistan'daki selde ölü sayısı 150'yi aştı
11:02   Film gibi hırsızlık kamerada
10:58   Banyoda baygın bulunan zabıta hayatını kaybetti
10:58   Terhisini beklerken ölüm haberi geldi
10:56   Balıkesir'de uyuşturucu ve silah operasyonu
10:54   Erdek'te çöplük yangını korkuttu
10:45   İş makinesi satma bahanesiyle 50 bin lira dolandırdılar