Menü
Haberler ›› Güncel ››Adana'da 2 kalaşnikof tüfek ele geçirildi - Güncel

Adana'da 2 kalaşnikof tüfek ele geçirildi

Adana'da iki evde, 2 kalaşnikof uzun namlulu silah, 4 şarjör ve 15 mermi ele geçirildi.

13.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:24
Adana'da 2 kalaşnikof tüfek ele geçirildi
Adana 'da iki evde, 2 kalaşnikof uzun namlulu silah, 4 şarjör ve 15 mermi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki iki eve operasyon düzenledi.
Evde 2 kalaşnikof tüfek, 4 şarjör ve 15 mermi bulundu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Gülbahçesi Mahallesi, Adana, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı Güncel
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı Güncel
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Diyanet, Güncel
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı Güncel
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın Güncel
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü Güncel
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü