Adana'da 2 kalaşnikof tüfek ele geçirildi
Adana'da iki evde, 2 kalaşnikof uzun namlulu silah, 4 şarjör ve 15 mermi ele geçirildi.
13.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:24
Adana 'da iki evde, 2 kalaşnikof uzun namlulu silah, 4 şarjör ve 15 mermi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki iki eve operasyon düzenledi.
Evde 2 kalaşnikof tüfek, 4 şarjör ve 15 mermi bulundu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki iki eve operasyon düzenledi.
Evde 2 kalaşnikof tüfek, 4 şarjör ve 15 mermi bulundu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Gülbahçesi Mahallesi, Adana, Güncel
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