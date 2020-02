Adana'da 2. Turunçgil Forumu düzenlendi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, turunçgil sektöründe hem üretimde, hem ihracatta gelinen noktanın olumlu olduğunu belirterek, "Bu yeter mi? Yetmez. Bizim potansiyelimiz, üretim kabiliyetimiz, ticari kabiliyetimiz çok daha yükseklerde. Dünyanın en önemli pazarının tam ortasındayız" dedi.Metin, Adana 'da bir otelde düzenlenen 2. Turunçgil Forumu'nda, uluslararası ticarete konu edilen en büyük meyve grubunun turunçgil olduğunu söyledi.Turunçgilde Akdeniz meyve sineğiyle mücadelenin önemine değinen Metin, bunun ihracatta büyük sıkıntı yarattığını kaydetti.Sektörün 5 milyonluk istihdam barındırdığını anlatan Metin, şöyle devam etti:"Hem üretimde, hem ihracatta gelinen nokta olumlu. Bu yeter mi? Yetmez. Bizim potansiyelimiz, üretim kabiliyetimiz, ticari kabiliyetimiz çok daha yükseklerde. Dünyanın en önemli pazarının tam ortasındayız. Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar, Avrupa, Asya, hinterlantımızda 4 saatlik uçak mesafesinde doğu, batı, kuzey, güney 52 ülke var. Yaklaşık 10 trilyon dolarlık bir ticaretin tam ortasındayız. Bunun içinde de haliyle yaş meyve ve sebze ticareti çok önem arz ediyor. İhracat rakamlarını inşallah daha yukarı çekeceğiz."Bakanlık olarak uygulamaya koydukları destekleme modelleri konusunda bilgi veren Metin, üreticilerin daha fazla üretmesini sağlayacak, maliyet girdisini daha aşağı çekecek ve elde edilen gelirin, katma değerin yukarı doğru çıkarılmasını sağlayacak çalışma içinde olduklarını dile getirdi."Tek pazar her zaman zarardır, risktir"Üretimle birlikte iyi bir pazarlama ve pazar çeşitliliğinin önemine de değinen Metin, şunları kaydetti:"Rusya'nın kararlarının dalgalı seyretmesinden dolayı kestiremediğimiz, hesap edemedimiz şeyler oluyor. Dünyadaki bütün muhataplarımızla iyi bir ilişkimiz ve diyaloğumuz var, hem Ticaret hem Tarım ve Orman Bakanlığı olarak. Bu anlamda Rusya çok daha özel ve önemli. Bizim pazar çeşitliliği noktasında yeniliği yapmamız lazım. Sizlerin Rusya'ya bağımlılığının ortadan kaldırılması lazım. Zaten en büyük tehlike de bu. Siz tek pazara çalıştığınız zaman her zaman riskle karşı karşıyasınız. Hangi ülke olursa olsun. Rusya özelinde konuşmuyoruz. Örneğin geçen yumurta ihracatımızın yüzde 80'inin yapıldığı Irak... Irak bir kapattı, yumurta sektöründe büyük sıkıntı yaşandı. Bütün sektörlerde bu böyle. Tek pazar her zaman zarardır, risktir. Dolayısıyla bizim pazar çeşitliliğini artırmamız lazım. Bunun için ne gerekiyorsa biz buradayız."Metin, ihracatı kolaylaştırma yönünde ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak da en büyük sorunlarının pazar olduğunu, Rusya'ya bağımlılığı kıracak alternatif pazarlara yönelmek gerektiğini söyledi.Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da Akdeniz meyve sineği konusunda yapılan mücadeleyi ve elde edilen başarı konusunda katılımcıları bilgilendirdi.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da konuşma yaptığı toplantıda, Akdeniz meyve sineğiyle mücadele ve ihracat konuları ele alındı.